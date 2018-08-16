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Bakan Albayrak bugün yaklaşık 4 bin yatırımcıya seslenecek

Düzenleyeceği telekonferans görüşmeyle küresel yatırımcıya direk ulaşacak olan Berat Albayrak, ABD ile yaşanan döviz krizi sonrasında Türk ekonomisine nefes aldıracak büyük bir adım atmış olacak.

AA | 16.08.2018 - 08:43..
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Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşme bugün Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

KATILIMCI SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI

Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Telekonferans görüşmesi için kayıtlar devam ederken, bu sayının, toplantı saatine kadar daha da artması bekleniyor.

Bakan Albayrak bugün yaklaşık 4 bin yatırımcıya seslenecek

Görüşme için daha önce bugüne kadar gerçekleştirilen telekonferans görüşmelerinde sağlanan katılımların çok üstünde kayıt gerçekleştiği belirtiliyor.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek.

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