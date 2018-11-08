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Bakan Albayrak, Bursa'da esnafla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da mali kurumları ziyaret etti, esnafla görüştü.

AA | 08.11.2018 - 20:25..
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Bakan Berat Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığındaki ziyaretinin ardından Nalbantoğlu Mahallesi Ünlü Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

MALİ KURUMLARI DA ZİYARET ETTİ

Albayrak, daha sonra Vergi Dairesi Başkanlığı ile Bursa Defterdarlığına geçti. Vergi Denetleme Kurulunu da ziyaret eden Albayrak, Bursa'dan ayrıldı.

Bakan Albayrak'a Bursa'da sevgi seli VİDEO

Bakan Albayrak, Bursa'da esnafla bir araya geldi

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Albayrak'a, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

Bakan Albayrak, Bursa'da esnafla bir araya geldi

Bakan Albayrak, Bursa'da esnafla bir araya geldi

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