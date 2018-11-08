Bakan Albayrak, Bursa'da esnafla bir araya geldi

Eski arabayla hız yaptı 11 bin liralık trafik cezası yedi

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisinde özel hastaneye sevk nedeniyle çıkan tartışmada hasta yakını doktorun gözüne biber gazı sıktı. Gazdan servisteki herkes etkilendi.

Muğla Fethiye'de dur ihtarına uymayan gençler ile polisler arasındaki kovalamaca sonucunda ehliyetsiz gence 11 bin lira para cezası kesildi, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Eski arabayla hız yaptı 11 bin liralık trafik cezası yedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 4. maçında sahasında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve gruptaki puanını 7'ye çıkardı.

TSK ve ABD ordusu, Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetinin ikincisini icra etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin 3 PKK'lı teröristin başına ödül koymasıyla ilgili "yeni bir cambaz oyunu sahnededir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da mali kurumları ziyaret etti, esnafla görüştü.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.