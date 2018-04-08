Bakan Albayrak: CHP bir milli güvenlik sorunu

AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, bu haftanın tarihi bir hafta olduğunu, Türkiye'nin, ilk nükleer üs santralinin temelini attığını söyledi.

50, 60, 100 YILDIR YAPALAMAYANLAR, BAŞARILAMAYANLAR...

Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye'den bahsedildiğinde nükleer alanda da olmak gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Türkiye'de bir nükleer güç varsa, bu bir kişidir, Enerji Bakanı falan değil, Türkiye 50, 60, 100 yıldır yapılamayanları, başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti, dirayeti, çalışkanlığı olmasaydı bu 15 senede yapılanların hiçbiri, birilerinin hayalini bile kuramayacağı şeylerin hiçbirini, bu hükümet mümkünatı yok yapamaz." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'de siyaset, pazara kadar değil mezara kadar" diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"CANINI VERMEKTEN ÇEKİNMEYEN BİR TEŞKİLAT"

"AK Parti'de siyaset yapmak hiçbir zaman başka bir siyasi parti gibi, bu siyasi partinin pozisyonunu geriye taşımak noktasında olmamıştır. 15 Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak, ülkenin bekasıyla, ülkenin kurtuluşuyla, ülkenin büyük ve güçlü muasır medeniyet mücadelesiyle artık yek vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının, Başkomutanının talimatıyla bu ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti teşkilatı var.

"CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Burası çok önemli, onun için benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini anlatıyoruz, amenna. Lakin Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu bir ilçemizde, 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."

Bakan Albayrak: CHP bir milli güvenlik sorunu VİDEO



"TÜRKİYE FİİLİ DEĞİL RESMİ BİR SAVAŞTA"

Bakan Albayrak, "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin beka mücadelesidir. Bunu her yerde söylüyorum; 'AK Parti Türkiye'nin şah damarıdır, ana omurgasıdır, 81 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekareyi kucaklayan tek partidir. Türkiye'de herkesi kucaklayan, başörtülüsünden başı açığa, her inanç gurubundan herkesi kucaklayan tek partidir." değerlendirmesinde bulundu.