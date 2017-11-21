Bakan Albayrak: En ucuz doğalgaz Türkiye'de

Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

"EN KİRLİ 100 ŞEHİR İÇİNDE TEK BİR KENTİMİZ YOK"

Hava kirliliğinde dünyadaki 10 şehirden 8'inin Türkiye'de olduğu iddiasının doğru olmadığını vurgulayan Albayrak, "Çevre Bakanlığından teyit ettim, bizdeki bilgi doğru mu diye. Dünya Sağlık Örgütünün 2016 yılı raporunda en kirli 100 şehir içerisinde bir tane Türk şehri yok." ifadelerini kullandı.

"PARİS ANLAŞMASI TBMM'DEN GEÇMEDİ ÇÜNKÜ.."

Bakan Albayrak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'den geçirmemesine yönelik bir soruyu yanıtladı.

Albayrak, "Türkiye bu anlaşmayı imzaladı ancak parlamentosundan geçirmedi. Sebebi şu; Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliği konusunda gelişmiş ülkeler gibi finansal destek verme yükümlülüğü kalkmadığı sürece Türkiye bu noktada muhatap değil." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYAYI EN ÇOK KİRLETEN ÜLKELERLE BİR MİYİZ"

Türkiye'nin, çevreyi çok kirletenlerle aynı finansal yükümlülüğe tabi tutulmak istendiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Avrupa'nın Amerika'nın dünyayı en çok kirleten ülkelerinin dörtte biri kadar kirleteceğim ben ama diyecekler ki 'Türkiye sen gelişmiş ülkesin.' Hiçbir anlamda 'gelişmiş ülke' demeyecekler, bu arada 'Siz hala gelişmektesiniz' diyecekler ama burada finansal yük yükleneceğiniz zaman böyle. Fransa, Almanya gibi ülkelerin ilgili devlet başkanlarının birçoğu sözlü bir şekilde bize taahhüt vermelerine rağmen hala daha bunu gerçekleştirmediler. Bunu gerçekleştirmeden Türkiye olarak biz, gelişmekte olan bir ülke olarak niye bu yükümlülüğü çekelim? Bu gerçekleşene kadar haklı olduğumuz bu mücadelemiz devam edecek."





"AVRUPA, HALA TERMİK VE NÜKLEER SANTRAL İNŞA EDİYOR"

Albayrak, gelişmiş ülkelerde nükleer ve termik santrallerden vazgeçildiği inanışının yanlış olduğunu dile getirdi. Bugün Avrupa'da 30 termik santralin inşasının sürdüğünü aktaran Albayrak, "58'e yakın nükleer santral inşa halinde, kendimizi kandırmayalım." diye konuştu.



Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılacak yakıtlardan ömrünü tamamlayarak atık halinde geleceklerin depolanması ile ilgili soruya ise Albayrak, "Akkuyu'da tüketilen yakıtların olduğu peletler Rusya'ya gönderilecek, Türkiye'de olmayacak, Türkiye'de depolanmayacak." yanıtını verdi.

TERMİK SANTRALLERE "ÇEVRECİ BACA"

Albayrak, Türkiye'deki mevcut ve kurulacak termik santrallerin, baca sistemleri bakımından en çevreci teknolojilerle bezeneceğini vurguladı.

Bu teknolojilerin kullanımını tüm şartnamelere koyduklarını bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Eski kömür santrallerimizden 6 tane var, bu yerli alım garantisi kapsamındaki Türkiye'deki son kalan 6 yerli kömür santralinin tamamını 2019'a kadar baca sistemlerini en son teknolojiyle dönüştürme sürecine de başladık. Özel sektöre dedik ki 'Kusura bakmayın, yerliye bu kadar desteğimiz var, alım garantisi de vereceğiz ama bu baca sistemlerinin hemen yatırımlarına başlıyorsunuz.' İki seneye kalmadan Türkiye'de eski baca teknolojili bir tane santral kalmayacak."

Türkiye'de ithal kömürle çalışan santrallere yatırım yapmış şirketlere, "Bana ne kardeşim, çöpe at, bana mı sordun yatırım yaparken, alım garantisi mi verdim sana." demenin doğru olmadığını belirten Albayrak, bu tesislerin yerli sahalarda üretilen kömürü alıp santralinde yakarak ürettiği elektriği almak gerektiğini anlattı.

"TTK KAPATILMAYACAK, İŞÇİ ATILMAYACAK"

Bakan Albayrak, Türkiye Taş Kömürü Kurumundan (TTK) işçi çıkarılacağına ilişkin iddiaları ise şöyle yanıtladı:



"Buradan söylüyorum; TTK kapatılmayacak, TTK'dan işçi atılmayacak. TTK bizim göz bebeğimiz, 170 yıllık kültürle özellikle daha verimli olacak ancak her alanda kamu olsun dersek 40 yıllık Zonguldak sorunu ortaya çıkar. Zonguldak'ta herkes mutsuz, kimse çözüm üretmiyor. Böyle iş olur mu? Biz hem istihdamı artıracağız hem yerli üretimi artıracağız hem cari açığın önüne geçecek adımlar atacağız."



Bor üretiminde bu yıl Türkiye tarihinin en yüksek üretimi olan 2 milyon 150 bin tona ulaşıldığını kaydeden Albayrak, "Yeter mi yetmez, bunu işlenmiş tam mamule çevirecek yatırımlar yapmamız lazım. İnşallah 2018'de son noktalara geldik, lansmanını yapacağız. Sürpriz detayları ben şimdi burada söylemeyeyim. Çok daha yüksek katma değerli ürüne dönüştürülebilecek yatırımlarla inşallah Eti Maden tarihi bir başarı hikayesine yönelik olarak güçlü adımlar atmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Komisyonda yaz saati uygulamasıyla ilgili eleştirilere yönelik olarak Albayrak, "Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu. Son rakamlara baktığımızda Almanya, Belçika, İspanya, İngiltere'de saat 08.20 ila 08.30'dan önce hava aydınlanmıyor. Vatandaşlarımızdan bu uygulamaya gelen geri bildirimlerin yüzde 80'i olumlu yönde." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Albayrak, bu uygulamaya ilişkin daha önce birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlattı.

Yaz saati uygulamasının sürekliliğinin tasarruf bakımından getirilerine değinen Albayrak, "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Bu, işin ekonomik boyutu. Sosyal boyutu, etkisel boyutu var bu işin. En önemli eleştirinin geldiği, çocuklarımızla ilgili husustu ve okulların saatleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla konuştuk, batı illerindeki okulların başlama saatini bir saat kaydırdık." diye konuştu.

"EN UCUZ DOĞALGAZ TÜRKİYE'DE"

Albayrak, Türkiye'de konutlardaki doğalgaz fiyatlarının AB ülkelerindekilere kıyasla ucuz olduğu bilgisini verdi.

Bakan Albayrak, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de doğalgaz fiyatı en yakın ülkeden yüzde 20 daha ucuzdur. Bugün Türkiye sanayideki doğalgazda en ucuz ülkedir, en yakın rakibinden yüzde 20-25 daha ucuzdur. Bugün Türkiye konutlardaki elektrik fiyatında en ucuz ikinci ülkedir, Bulgaristan'dan sonra. Sanayide elektrikte en ucuz ülkedir. Kendisine bu konuda en yakın olan İsveç'ten yüzde 15 daha ucuzdur."

Türkiye'nin 2023 yılında elektrik enerjisinin 3'te 2'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefi olduğuna işaret eden Albayrak, "Bugün yüzde 45-50 bandına geldik. En düşük yağış oranlarını yakaladığımız 2017'ye rağmen yine yüzde 45-50 oranındayız. Tüm bu çerçevede yapacağımız yeni yatırımlarla inşallah bu oran 3'te 2'lere çıkacak." açıklamasını yaptı.



Albayrak, bu hedeflere ulaşıldığında Türkiye en kötü günde kapısını kapadığında enerji anlamında kendi kendine yetebilen bir ülke haline geleceğine dikkati çekti.



Milli Enerji ve Maden Politikasına gelen eleştirilere yönelik olarak ise Albayrak, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı stratejik vizyon belgelerinden bir tanesini ortaya koyduk. Çok iddialı konuşuyorum; çok mesai harcadık. Bu da güncellenecek 2020'de, 2023'te ve 2030'da. Bunu o günkü Ar-Ge, teknoloji, insan kaynaklarına göre güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TANAP VE "TÜRK AKIMI"

Türkiye'nin bir yandan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını değerlendirirken diğer yandan da bölgesindeki ülkelerle enerjide iş birliğine gittiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün ülkemizde 6 tane uluslararası boru hattı var, iki tanesi inşa halindedir. Biri seneye TANAP, diğeri bir sonraki sene TürkAkım ile 8'e çıkacaktır. İki tanesi de müzakere halindedir." dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.



Albayrak, toplantının ardından gazetecilerin siber saldırılarla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:



"Dünyanın birçok yerinden çok farklı saldırılar alıyoruz. Biz bunları ayyuka çıkartmamak için her gün bir şey söylemiyoruz. Bir yerleri rahatsız ediyoruz demek ki. Bu konularla ilgili tedbir alıyoruz, denetimi artırmaya çalışıyoruz. Siber güvenlikle ilgili adımlar atıyoruz ama kolay değil, zaman alacak bir süreç."