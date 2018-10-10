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Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 18:02..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarına katılmak için geldiği Endonezya'da, deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerini ziyaret etti.

Palu kentinin Lolu Mahallesi'ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da

BAKAN ALABYRAK FELAKET BÖLGESİNDE

Albayrak'a ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cakarta Büyükelçiliği Müsteşarı Burak Ali Karacan, AFAD, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı temsilcileri eşlik etti.

Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da VİDEO

Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da

Albayrak, Endonezyalı afetzedelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 81 milyon Türk vatandaşının destek, dua ve selamlarını iletti.

Alandan ayrılmadan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Albayrak, yaşanan afetin çok üzücü olduğunu belirterek, bu ve benzeri felaketlerin her yerde olabileceğini söyledi.

Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da

Palu'nun deprem ve tsunami nedeniyle ağır bir felaket yaşadığını kaydeden Albayrak, Endonezya hükümetinin çok sağlam ve güçlü adımlarla olaya müdahale ettiğini ifade etti.

"ENDONEZYA BU FELAKETTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Türkiye'nin, felaket yaşayan bütün ülkelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardımına koştuğunu vurgulayan Albayrak, "Devletimizle, yardım kuruluşlarımızla işte bugün bakıyorsunuz AFAD'ından Kızılay'ına, İHH'sına kadar bütün kurumlarımızla hemen sahaya ilk gelen ülkelerden birisi olduk ama bunun ötesinde Endonezya ve Türkiye çok yakın iki ülke. Hem insanları hem toplumu birbirini çok ciddi anlamda duygusal olarak bağlılık hisseden, dua eden iki ülke." diye konuştu.

Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da

Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de elimizden geldiğince maddi ve manevi, dualarımızla Türkiye olarak yanlarında olmak istediğimizi göstermek için buraya geldik." dedi.

Endonezya'ya G20 toplantıları için geldiklerini ifade eden Albayrak, bu vesileyle afet bölgesine uğrayıp Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 81 milyon Türk vatandaşının desteğini, duasını ve selamlarını Endonezyalı afetzedelere iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Albayrak felaket bölgesi Endonezya'da

Bakan Albayrak, yaşanan afet sonrası Endonezya'ya bakan düzeyinde ziyaret gerçekleştiren ilk yabancı ülke temsilcisi oldu.

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