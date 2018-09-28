Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

BM'nin 73. Genel Kurulu için ABD'ye giden Albayrak bağlantılarıyla görüşmeye devam ediyor. Türkiye'nin ekonomideki gelişimini anlatan Bakan, GSYH için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

New York'ta konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye öngörülebilir gelecekte doğru yolda ilerleyecek" dedi.





KAMU BORCUNUN GSYH'YA ORANI DÜŞTÜ

Bakan Albayrak, son 2 ayda bütçe disiplini açısından çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, “Bütçe açığımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranını yüzde 2’nin altında tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak 35 milyar Türk lirası değerinde tasarruf ve gelir sağladık.” ifadesini kullandı.

Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda da yapılması gereken herşeyin yapılmaya başlandığını dile getirdi ve “Eylül ayında TCMB’den enflasyonla mücadele için güçlü bir adım geldi ve bu adımla bağımsızlık tartışmaları da kapandı.” dedi.

Verilen vaatlerin yerine getirilme geleneğinin devam edeceğini ifade eden Albayrak, "Bu nedenle, kamu borcunun GSYH’ya oranını yüzde 70'ten yüzde 28’e düşürdük. Bu nedenle, güçlü bir bütçe disiplini oluşturduk. 2008 küresel finansal krizi dahil olmak üzere, bu disiplini güçlü bağlılıkla her zaman uyguladık. Bunlar yatırımcılar ve önümüzdeki 5 yıl için çok önemli." şeklinde konuştu.



