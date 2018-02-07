Bakan Albayrak Hatay'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, (sağ-2), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından PYD/PKK'nın sivilleri hedef alan roketli saldırılarının hedefi olan Reyhanlı ilçesine gelerek Hatay Valisi Erdal Ata ve AK Parti Hatay milletvekillerinden ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

AİLELERLE TEK TEK SOHBET ETTİ

Daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, 17 yaşındaki Fatma Avlar ve Rıfat Sinirli'nin taziye çadırlarına ziyarette bulunan Albayrak, ailelerle tek tek sohbet edip taziyelerini iletti.

"BU BAYRAK İNMEYECEK"

Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, Bakan Albayrak'a "Biz Kürt'üz yavrum. Kürt kızı Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Bu bayrak inmeyecek inşallah. Bizim duamızla, Rabbimizin yardımıyla inmeyecek." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Albayrak, taziye sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aşune Sinirli'yi telefonla görüştürdü.

Sinirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde "4 kızım ve 3 oğlum var hepsi sana feda olsun. Kanım, canım, damarım sana dua ediyor. Yüce Rabbim yanınıza olsun." ifadesini kullandı.

"BU ÜLKEYİ KİMSE YIKAMAZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit yakınlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını getirdiğini söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerde şehitlerin ailelerinde gördükleri net bir resim olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları konuştu: "Bu millet devletiyle tek vücut şekilde güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. O da şudur ki, 81 milyon olarak bu ülkeyi Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları. Allah'ın izniyle korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, bir büyük, güçlü ülkenin de büyük bir doğumu bugünler. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."