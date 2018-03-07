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Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Enerji alanında kadın çalışanın az olmasından dolayı bu alanda pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getiren Bakan Berat Albayrak, "Sizlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

AA | 07.03.2018 - 02:06..
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Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreninde Türk kadınlarına "enerji ve maden alanında sizlere büyük ihtiyaç duyuyoruz" diyerek çağrıda bulunan Bakan Berat Albayrak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, kadın çalışan oranının arzu ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda biz sizlere pozitif ayrımcılık yapacağız." dedi.

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız VİDEO


"TÜRK TARİHİNDE KADINLARIMIZIN İZLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN"

Bakan Albayrak, konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, bu gününü, cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin, kadını başının tacı, aile kurumunun mimarı olarak gören kadim bir medeniyetin, cenneti kadının ayakları altına seren yüce bir dinin mensubu olduğunu söyleyen Albayrak, "Bizler kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, onları bir elmanın iki yarısı gibi gören bir zihniyetin temsilcileriyiz. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı ya da toplum dışına itildiği bir dönem olmamıştır. Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminden sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek mümkündür." diye konuştu.

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı verilerek bu alanda önceü ülkelerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk tarihi bu yönüyle bütün dünyaya örnek olacak türdendir. Eski Türk devletlerinde 'Hakan ve hatunun buyruğu' ifadesi ile başlamayan emirnameler geçerli sayılmazdı. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde kadınlarımız hep ön sıralardaydı. Düşmana vatan topraklarını dar eden Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacıların yazdığı destan hangi tarihe sığar? Ümitsizliğin kol gezdiği bir zamanda binlere seslenerek 'Bugün elimizde top ve tüfek denilen alet yok fakat ondan büyük, ondan kudretli bir silahımız var; hak ve Allah' diyerek milli mücadele şuurunu diri tutan Halide Edipler yetiştiren bir milleti hangi güç esir edebilir? Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bu kutlu mücadeleyi, Gazi Mustafa Kemal şu sözlerle ifade ediyor; 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez."

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız


"MİLLİ ENERJİ İÇİN KADINLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Albayrak, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamındaki hedeflere ulaşmak için de kadınlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Program kapsamında verilecek ödüllerin, bu sektörde çalışmak isteyen birçok kişi için de ilham kaynağı olacağını belirten Albayrak, "Ben burada bir parantez de özellikle girişimcilik ödüllerine açmak istiyorum. Her biri ayrı bir başarı hikayesi yazan girişimcilik kategorisindeki adaylarımız, bulundukları yörelere ya da yaptıkları iş koluna yeni bir ses, yeni bir nefes getirmişlerdir. Bütün bu girişimler, kurulan bir hayal ya da ortaya atılan bir fikirden doğup büyüyor. Merak tutkusu ya da yeni şeylerin peşinde koşma arzusu ile daha önce denenmemiş, yapılmamış, söylenmemiş şeyleri ortaya koyma gayreti, beraberinde ilham veren başarıları da getiriyor. Ben buradan bütün girişimcilere seslenmek istiyorum. Korkmayın, hayallerinizin peşinden koşun. Araştırın, planlayın, projelendirin. Hata yapmaktan çekinmeyin. Farklı düşünün, farklı olun, fark yaratın." diye konuştu.

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