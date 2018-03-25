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Bakan Albayrak: Kılıçdaroğlu senin dünyadan haberin yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Şile İlçe Teşkilatı 6.Olağan Kongresi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili sözlerine yanıt verdi.

DHA | 25.03.2018 - 13:55..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Şile İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

"TEŞKİLATIN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIYOR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Berat Albayrak, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Bu rezervleri hayata geçirip orada yerli kaynaktan elektrik enerjisi üreteceğiz' diyoruz. Arkadaş, senin teşkilatın bu kömür santralleri yapılmasın, bu kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor.

Bakan Albayrak: Kılıçdaroğlu senin dünyadan haberin yok

"İNSAN BU KADAR MI CAHİL OLUR?"

'Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde en iyi en çevreci termik santralleri yapacağız. Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Kılıçdaroğlu senin dünyadan haberin yok

"SENİN DÜNYADAN HABERİN YOK"

Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya'da yapıyoruz. Rüzgar bin megavat, dünyada en düşük fiyatla dünya rekoru kırdık. Aralıkta Ankara'da yüzde 70'e kadar yerli katkıyla, dünyanın en son teknolojik güneş panellerinin üretim fabrikasının temelini attık. Bu yıl bitmeden yüzde 80'i yerli, Türk mühendisleriyle, bu panellerin üretilip sadece Türkiye'de değil, dünyaya ihraç edileceği süreci başlattık ama haberin yok Kılıçdaroğlu.

"ALLAH İNSANA BÖYLE MUHALEFET VERMESİN"

'Doğal gaz, nükleer' diyor. Doğal gaz depolama yatırımları yapıyoruz, en büyük sondaj gemisi Türkiye'ye geldi. Akdeniz'de kuyuları bu yıldan itibaren teker teker kazmaya başlıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin. Vaziyet bu, bunlara cevap yetiştirmeye kalksak vaktimiz yok ama derdimiz de bu değil."

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