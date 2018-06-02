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Bakan Albayrak Mardin'de gençlerle buluştu

Mardin'de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gençlerle bir araya geldi.

AA | 02.06.2018 - 02:30..
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Huzurun sağlanmasıyla Mardin'in güzelliğine güzellik katıldığını belirten Bakan Albayrak,şsizlik azalacak, istihdam artacak" dedi.

Bakan Albayrak Mardin'de gençlerle buluştu


"EKONOMİMİZ BÜYÜYECEK"

Albayrak, Mardin’in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, "İnşallah turist gelecek, ekonomimiz büyüyecek, işsizlik azalacak, istihdam artacak." dedi. Mardin’i çok huzurlu ve mutlu gördüğünü belirten Albayrak, Huzurun, kardeşliğin ve barışın tesis edilmesinin Mardin’in güzelliğine güzellik kattığına işaret ederek bu güzelliklerin süreceğini vurguladı.

Bakan Albayrak Mardin'de gençlerle buluştu

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Gençlerle toplu fotoğraf çeken Albayrak şunları kaydetti;

"Mardin ülkemizin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Özellikle son 2 yılda artan bu hareketlilik, huzur ortamıyla turizm açısından, ekonomik canlanma açısından çok iyi bir mesafe kat etmiştir. Dünyanın dört bir tarafından turistlerle karşılaştık, muhabbet ettik. Özellikle son 2 yılda yapılan yoğun yatırımlarla, tesis edilen ortamla bu canlanmayı görüyoruz. Ben onlara da söyledim, bu daha başlangıç."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Bakan Albayrak’a yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

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