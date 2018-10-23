Bakan Albayrak: Reel sektöre 33 milyar TL destek verilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı komisyona sundu.

Albayrak, "2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880.4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756.5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.7 milyar lira, bütçe açığının 80.6 milyar lira olması öngörülmüştür." dedi.

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANININ 1.9 OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Albayrak, "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821.8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749.6 milyar lira, bütçe açığının 72.1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4.3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6.2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

"Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17'sini tek başına eğitime ayırıyoruz" diyen Albayrak'ın sunumundan satır başları şöyle:

REEL SEKTÖRE 32.8 MİLYAR TL DESTEK

- Reel sektör için 2019 bütçesinden 32.8 milyar TL destek sağlayacağız. Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.

- Küresel ekonominin 2018'de 2017 ile paralellik arz ederek 3.7 büyümesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği görülmektedir.

- Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş dengelenmeye büyük katkı sağlayacak.

- Enflasyon tahmini yeni ekonomi programındaki gibi yüzde 20.8.2018 yılında işsizlik yüzde 11.3 olarak öngörülüyor.

- Eğitime ayrılan kaynak 161 milyar TL, sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar TL. Emeklilere 2019'da 185.1 milyar TL ödenecek.

İMAR VE BEDELLİ ASKERLİKTEN 15 MİLYAR TL GELİR

- İmar barışından 6 milyar gelir bekleniyor. Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir bekleniyor.

- Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır. Personel alımı geçmiş yılların altında olacak.

- 2018'de vergi dışı gelirleri 21.7 milyar TL fazla verecek. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 olacak.

- 2019'da sosyal harcamalar 62.1 milyar TL ayrılacak. 2019'da tarımsal desteklere 26.5 milyar TL ayrılacak.

BES FON TUTARI 86.9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

- BES'te biriken fon tutarı 86.9 milyar TL'ye ulaştı. BES'te otomotik katılımcı sayısı 5 milyon kişiye ulaştı.

- 2019 yılı sonunda BES'e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19.4 milyar liraya ulaşmış olacak.

- Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenecek, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden yönetilecektir.