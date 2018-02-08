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Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

"Büyük doğumlar sancılı olur" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, devletlerin maşası olan terör örgütlerinin tarihten silineceğini söyledi.

DHA | 08.02.2018 - 00:55..
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Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

Hatay'da Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "'Afrin'i dümdüz edin geçin' diyorlar; biz zalim değiliz. Bizim ecdadımız mazlumun ahını almadı, başını okşayıp, kolundan tutup kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek


"TUZAKLARI ONLARIN BAŞINA GEÇİRECEĞİZ"

Kazanmak için her yolun mübah olmadığını belirten Albayrak, "Diyorlar ki; "bunlar nasıl bir millet yahu, vuruyoruz vuruyoruz bir daha kalkıyor." Afrin’de, Münbiç’te Kuzey Suriye’de, bu bölgede tekrar haritaları şekillendirmek için ortaya konulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah’ın izniyle, Başkomutanımızın liderliğinde, o tuzakları yapanların başına geçireceğiz." dedi.

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek VİDEO

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

"BÜYÜK DOĞUMLAR SANCILI OLUR"

Yaşadığımız yüzyılın kaderinin bugünlerde yazıldığını dile getiren Albayrak, "Hakikaten televizyonlarda izliyoruz ya, o filmlerde izlediğimiz tarihsel dönüşümlere tanıklık etmiş insanları nasıl bugün izliyorsak, 100 sene sonra da sizleri öyle izleyecekler. Allah’ın izniyle ve diyecekler ki '100 yılın liderinin yanında öyle dik durdu ki,  bu milletin ve ümmetin kaderi nerden nereye değişti'. Büyük doğumlar sancılı olur, kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisi. Biraz sancı çekeceğiz, biraz canımız acıyacak ve biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha ve kurtuluşa erecek Allah’ın izniyle." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

"MAŞALAR TARİHTEN SİLİNECEK"

Bakan Albayrak, "Ben şuna inanıyorum; 81 vilayeti gezdiğimiz her yerde, Hatay’ın yanındaki 80 vilayetinde Cumhurbaşkanımızla gittiğimiz tüm programlarda millet ne diyor biliyor musunuz? ‘Sayın Cumhurbaşkanım bizi Afrin’e götür’ genç yaşlı hepsi. Cumhurbaşkanımız da diyor ki, 'bekleyin, önde ben arkada siz gerek olursa gideceğiz. Allah’ın izniyle bundan hiç şüpheniz olmasın'. Bu it kopuklarla, bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşaları da tarihten silinecekler Allah’ın izniyle. Yeter ki biz yekvücut içerisinde sapasağlam dimdik ayakta duralım." diyerek sözlerini noktaladı.

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