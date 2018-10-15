Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye 2023 Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Türkiye'nin ekonomide sıkıntı yaşadığı 3 önemli alan olan enflasyon, kur ve faiz konusunda olumlu yönde gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Albayrak, "Kötü dönemi geride bıraktık" dedi.

"HERKES ÖNEMLİ MÜCADELE VERDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"Ülkemizin önde gelen marketlerinden mahalle bakkallarımıza, nalburumuza kadar herkes önemli mücadele verdi. Mağazaların birçok yerinde enflasyonla mücadele afişleri yer aldı.

"BU MÜCADELENİN KARŞILIĞINI GÖRECEĞİZ"

Bu logoya sahip çıkan, mücadeleye sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Enflasyonla mücadelede ekim ayı rakamları, sonrasında kasım ve aralıkta aşağı yönlü rakamlarla bu mücadelenin karşılığını göreceğiz. Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz.

Bakan Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık ViDEO



"OLUMSUZ HAVA HIZLA DAĞILIYOR"

Yatırımcıların küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor.

Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLCULUĞUNA GİDİLECEK"

Kötü bir dönemi geride bıraktık. Küresel zorlukların beklendiği döneme hızla yaklaşırken Türkiye öyle bir güçlü dönemi yaşıyor ki bunun etkisini 2019 ve 2020'de çok daha güçlü göreceğiz. Yıl sonu hedeflerimizi yakalamada güçlü performans ortaya konacak. Yapısal değişiklerle büyük güçlü Türkiye yolculuğuna gidilecek. Gerekisinimlere göre ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse yine yapacağız.

"KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞACAK"

Türkiye çok güçlü bir altyapı ve hazırlık dönemi yaşıyor. Çok kısa stratejiler de belirledik, çok kısa vadede atılması gereken adımların çoğunu tamamladık. Gereken ani müdahaleleri yaptık. Hal Yasası Meclis gündemine gelecek artık komisyonculuk tarihe karışacak. Küresel olarak operasyon olursa çok kısa stratejiler de olur. Kritik bir ekosistem oluşturacağız. Üretici enflasyonuna karşı güçlü aksiyon adımları atılacak. Üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz."