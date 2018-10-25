Bakan Albayrak ile Alman Ekonomi Bakanından ortak açıklama

Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olduğunu belirten Bakan Berat Albayrak, Alman Ekonomi Bakanı'nın beraberinde, Almanya'nın 30 büyük firmasının yetkilisinin Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

ÜMİT DURSUN MESAJI

-Nürnberg'te polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden 43 yaşındaki iki çocuk babası vatandaşımız Ümit Dursun haberiyle sarsıldık ve çok üzüldük. Artık bu haberlerin bir son bulmasını temenni ediyoruz.

ALMAN FİRMALARIN YATIRIMLARINI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

-Biz ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Alman firmaların Türkiye’deki yatırımlarını büyütmek istiyoruz.

İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.





ALMANYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARİ PARTNERİ

Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu bir siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini bekliyorum.

Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız.



Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk.

İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

Bakan Albayrak'ın ardından söz alan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise, "İki ülke çok önemli ticaret partneri. 7.500'den fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırımı bulunuyor. İkili ilişkileri geliştirmede kararlıyız." dedi.

Alman bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın bayanlar ve baylar sayın bakanla çok başarılı bir görüşmemiz oldu. dolu dolu geçen bir ziyaret olacak. Son zamanlarda iki ülke arasında sıkıntılı anlar da yaşandı.

İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. İki ülke çok önemli ticaret partneri. 7500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı.

Biz bir sinyal vermek istiyoruz, ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesinde kararlıyız. Küçük ve orta ölçekli işletmelere başarılı olmak için destek olmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim de çıkarımıza.

TÜRKİYE İLE ONYILLARDIR DOSTANE İLİŞKİLERİMİZ VAR

Türkiye ile sadece NATO'da önemli bir partner değiliz aynı zamanda onyıllardır çok dostane ilişkilerimiz var. Bunu geleceğe yönelik bir fırsat olarak kullanmak istiyoruz. Bu işbirliğimizi daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Siyasi olarak da iradeye ihtiyacımız var.

İş briliğimiz için yeni imkanlar var, bunu konuştuk. Şirketlerin daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek için hangi önlemleri alabiliriz, bunu konuştuk.

İlerlemelerin mümkün olduğunu göstermeliyiz. Ben çok iyimserim bu konuda. Bu sabah Anıtkabir'i ziyaret ettim. Bu ülke çok önemli bir partner, son 80 yılda çok önemli işlere imza attı.

Yaşanan zor aylardan sonra Türkiye'de artık durumun biraz düzelmeye başlamasına da çok sevindik. Alınan önlemlerin olumlu sonuçları olmuş, Almanya Türkiye'nin gelecekte de güçlü bir partneri olmaya devam edecek."

KAŞIKÇI CİNAYETİ SORULDU

İkili daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili konuşan Altmaier, "Bu olayla ilgili birçok soru işareti var." dedi.