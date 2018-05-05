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Bakan Albayrak'tan 81 milyon birlikte değişim çağrısı

İstanbul Gençlik Festivali'nde, konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kendi hayatı ve tecrübelerini anlattı.

AA | 05.05.2018 - 19:18..
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Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nde, kendi hayatı ve tecrübeleri ile tarihten örnekler vererek bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayra dün, bugün ve geleceği birlikte anlamanın ve fikir sahibi olarak geleceği inşa etmenin önemine dikkat çekti.

"81 MİLYONU KUCAKLAYARAK DEĞİŞMEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dönemin iki büyük Türk İslam devleti Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları'nın Moğol istilasına karşı birlikte mücadele etmek yerine birbirleriyle çarpışarak tarih sahnesinden silindiklerini belirterek, "Dönemin iki çınarının çekiştiği, hasede düştüğü için tarih sahnesinden yok oluşunu değil birbirini güçlendirdiğinde, omuz omuza verdiğinde ne olduğunu görmek lazım. Bunu da bizim din, dil, ırk, hiçbir şey ayırt etmeden 81 milyonu kucaklayacak bir insan kaynağı sinerjisiyle yapmamız gerekiyor. Burada asıl önemli olan 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek, 81 milyonu kucaklayarak değişmek." dedi.

Bakan Albayrak'tan 81 milyon birlikte değişim çağrısı

HARZEMŞAHLAR VE ANADOLU SELÇUKLULARI...

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettikleri Özbekistan'da da geçmişte kitaplarda okuduklarını hatırladığını ve hafızasını tazelerken bugüne ışık tutan bir gerçeği fark ettiğini dile getirerek, "Medeniyet, ilim, kültür, ahlak tarihinde Ali Kuşçu gibi çok önemli insanların yetiştiği, çok önemli şehirleri olan bir coğrafya burası. O zamanın iki büyük Türk İslam devleti olan Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları... Ayrı ayrı bakıldığında iki ayrı çok güçlü bir sisteme sahip devlet. Bu iki büyük devlet dönemin Moğol tehdidine karşı birlik olamadıkları, birbirlerinin enerjisini tükettikleri, Moğol casuslarının kendi içlerinde fitne tohumları ekmesine engel olamayıp birbirleriyle çarpıştıkları için, birisi Moğolların akşam yemeğine, birisi kahvaltısına meze olup gittiler." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak'tan 81 milyon birlikte değişim çağrısı

TOLSTOY'DAN ALINTI

Bu şekilde medeniyetler tarihinde birçok örnekler olduğuna işaret eden Albayrak, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefi kapsamında her devletin olduğu gibi Türkiye'nin de kısa, orta ve uzun vadeli idealleri olduğunu vurguladı.

Bakan Albayrak'tan 81 milyon birlikte değişim çağrısı

"Hedefsiz okyanustaki gemi gibi sağa sola savrulursunuz" diyen Albayrak, şunları kaydetti: "2023 diyoruz çünkü Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu bir parti meselesi değil. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye için bir seviye sonrası 2053. Bu toprakların vatan edilmesinde, 1453'te imparatorlukların hinterlandında yeni bir çağ açan büyük bir vizyonun 600. yılı. Ve inşallah 2071'de diyoruz ki bu tarih de 1071'de Orta Asya'dan gelerek Anadolu'yu vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı. Böyle bir yolculuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 'münhasır medeniyetler seviyesi' dediği seviyeye çıkmak için ideallerimiz var. Tarih akıp geçerken, bugün o gün. Bugünden itibaren her gün bir bunu yaşamak zorundayız ama Tolstoy'un 'Her insan dünyayı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendini değiştirmekten başlamaz.' sözünü burada alıntılamak istiyorum. Ben dahil hepimizde 'Bir şey yapsam da dünyayı değiştirsem.' diye bir düşünce var. Bugün, şu anda başlayan bu değişim süreci tek tek her birimizden başlıyor. Burada asıl önemli olan toplumdan, cemiyetten, insanlardan ayrışarak, 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek, 'aile, toplum, millet' diyerek 81 milyonu kucaklayarak değişmek, dönüşmek. Herkesin de bu anlayıştan hareket edeceği bir süreç olarak önümüzdeki dönemi görmemiz lazım."

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