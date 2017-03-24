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Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 200-250 ilçede 1 milyon ailenin daha doğalgaz konforuyla buluşacağını söyledi.

24.03.2017 - 00:22
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

Bakan Albayrak, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fafkültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Kürsü" programında öğrencilerle bir araya gelerek yapılan yatırımlar ve anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

Daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla buluşan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin memleketi Kırşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"1 MİLYON AİLE DAHA DOĞALGAZ İLE BULUŞACAK"

Kırşehir'e iki sürprizle geldiğini belirten Albayrak, Kaman ve Mucur ilçelerine bu yıl sonuna kadar doğalgazı getireceklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

Albayrak, doğalgaz yatırımlarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Kırşehir'e hem hasbihal etmek hem de güzel bir sürprizle gelelim istedik. Konuşmaya sürprizle girelim ki ağzımız tatlansın istedik. İnşallah, hem Kaman hem de Mucur'a bu yıl sonuna kadar doğalgazı getiriyoruz. 2017 ve 2018 yılında, çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Bunun ayaklarından birisi olan Kırşehir'imizde bu sene 2 ilçemizi inşallah önümüzdeki kış doğalgazla buluşturacağız."

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