Bakan Albayrak'tan referandum açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CENAB-I ALLAH'A HAMDOLSUN"

"Büyük Türkiye'nin temeli bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve 'Büyük Türkiye' için gayret zamanıdır."