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Bakan Arslan vatandaşı traş etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Arslan, Kars’ta esnaf ziyareti sırasında girdiği berberde eline makas alarak bir vatandaşın saçını kesti

03.03.2017 - 20:49
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta esnaf ziyareti yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan esnaf ile bir araya gelen Arslan, 16 Nisan öncesinde esnaftan destek istedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette, bir berbere giren Bakan Arslan, eline makas aldı.

Bakan Arslan vatandaşı traş etti

"BİZ KESERİZ, ADAM GÜVENİYORUM DEDİ"

Berber koltuğunda oturan Enver Kabadayı isimli vatandaşın saçını kesti. Kabadayı’nın saçını kesen Arslan, “Biz keseriz, adam güveniyorum dedi” diye konuştu.

GAZETİCİYE ESPRİ

Bakan Arslan, bir gazeteciye de esprili bir dille, “Gel otur, mahsus senin saçını bozarım” dedi.

Bakan Arslan vatandaşı traş etti

"MAKAS VURUŞU İYİ"

"Normal olarak tıraş gününe geldiğini ifade Enver Kabadayı isimli vatandaş, “Yolda gelirken bir hareketlilik olduğunu hissettik. Sonra bakan beyin geldiğini öğrendik. Biraz şansa oldu. Saçım baya kötüleşmişti onu düzeltmeye geldim. Biraz heyecanlıyım daha doğrusu bakan bey gediği için Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı sonuçta, bizim bakanımız, makas vuruşu iyiydi. Bence iyi vurdu. Tehlikeli vurmadı” diye konuştu.

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