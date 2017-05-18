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Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

Son günlerde dünya genelinde artan siber saldırılara karşı Bakan Arslan alınan 'siber ordu' önlemini anlattı.

18.05.2017 - 03:03
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Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tüm dünyayı üç gün esir alan son siber saldırıyla ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlattı.

Arslan, siber saldırı için 21 Mart’ta tüm kurum ve kuruluşlara “ana veri tabanlarını açık tutmayın” uyarısı yaptıklarını söyledi.

5 GRUPLU SİBER ORDU KURUYORUZ"

Bu uyarı sayesinde son saldırının Türkiye’ye zarar vermediğini anlatan Arslan, bu hacker’ların şifreledikleri veriler için fidye istediklerini belirterek, “Ancak yarın daha büyük tehdit ve tehlike oluşturabilirler. Bu yüzden sürekli yapıyı güçlendiriyoruz. 13 bin beyaz hacker kamuda çalışmak için geldi. 5 gruplu siber ordu kuruyoruz” dedi.

"SON SALDIRILARI ÜLKE OLARAK ZARARSIZ ATLATTIK"

Arslan, süreci şöyle anlattı: “Siber saldırılarda geçen yılın haziran ayından itibaren çok büyük bir yoğunlaşma var. Biz, 2013 yılından itibaren siber olaylara müdahale merkezleri (SOME) ve ekipleri kurduk. Sadece kamuda değil, tüm kurumlarda SOME’lerin kurulmasına önayak olduk. Bu konuda güzel bir koordinasyon var. Bu son saldırının olabileceğini biz 21 Mart’ta kurumlara bildirdik. ‘Savunma yazılımlarınızı güncelleyin, antivirüs programlarınızı güncelleyin’. Bu çok önemliydi. Bu verilerin depolandığı SMB merkezleri var. Bunu ‘kullanmıyorsanız açık tutmayın’ dedik. Bu son saldırıları ülke olarak zararsız atlattık. Sadece Fransa’daki Renault merkezine olan saldırıdan kaynaklı olarak Bursa’daki fabrika bir gün üretimi durdurdu.”

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