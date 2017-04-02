Bakan Arslan'dan Tendürek'e tünel müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Doğubayazıt ilçesinde, Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

Arslan, temelini attıkları fabrikada sadece inşaat döneminde değil, devamında da 500 kişiye iş verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yatırımın başkalarına da örnek olacağını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bu ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kendi coğrafyasında söz sahibi oldukça başkalarının at oynatmasını, söz sahibi olmasını engellemiş olacak. Bu başkalarının bu bölgede at oynatmasına engel oldukça, onlar tabiri caizse kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Yaptığımız büyük projelerle ilgili gıpta etmek yerine kıskançlık sergiliyorlar."





TENDÜREK'E TÜNEL PROJESİ

Bölgeye yatırım ve yol yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, milletin her şeyin en iyisine ve güzeline layık olduğunu belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'den başlayıp, Artvin, Ardahan, Iğdır üzerinden gelen ana koridorun Doğubayazıt'tan hızlı bir şekilde Van'a, ülkemizin güneyine kadar inmesi lazım ki bu koridorda, bu coğrafyada ulaşım kolaylığından kaynaklı hareketlilik olsun, ticaret büyüsün. Bunun önündeki en büyük engel de Tendürek Dağları ve Tendürek Geçidi'dir. Sonbahar geldi mi nisan ayına kadar Tendürek Geçidi, geçit vermiyor. Size müjde olsun ki Tendürek geçit vermez olmaktan çıkacak, tünelle beraber inşallah geçit verecek. Tünelin projesini hazırlıyoruz ve devamında ihalesini yapacağız. Böylece Doğubayazıt merkez olmak üzere Iğdır'a ve ülkemizin kuzeyine, Çaldıran'dan Van'a, ülkemizin güneyine çok daha hızlı, çok daha kısa sürede çok daha ekonomik şartlarda erişmiş olacağız. Onlar aynı zamanda bu fabrikaların gelmesinin kolaylaştırıcısı olacaklar, bu fabrikalarda üretilen ürünlerin başka yerlere kolay sevk edilmesi anlamına geliyor. Sizin desteğiniz, duanız, kardeşliğiniz, birlik ve beraberlik duruşunuz olduğu sürece biz sizlere yarın bugünden daha fazla hizmet edeceğiz."