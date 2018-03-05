taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.311
USD
3,8141
EURO
4,6929
ALTIN
162,40
PETR
64,3900

Bakan Arslan'dan Üçüncü Havalimanı açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'un yeni havalimanının ilk etabında gecikme yaşanmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Projeler
Bakan Arslan'dan Üçüncü Havalimanı açıklaması

Bakan Arslan yaptığı açıklamada, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanında yakın zamanda incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İLK ETAP TARİHİNDE SIKINTI YOK

Birbirini tamamlayan ve takip eden birçok çalışmanın aynı anda yürütüldüğünü vurgulayan Arslan, havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığının altını çizdi.

Bakan Arslan'dan Üçüncü Havalimanı açıklaması

"ENERJİ VERİLDİ"

Arslan, şubat ayında birinci pistin uçakların inebileceği hale geldiğine işaret etti. Söz konusu pistin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun olduğunun bildirildiğini anlatan Arslan, "Bir tek gece uçuşu için ışıklandırılması ve enerji verilmesi gerekiyordu ki onu da yaptık. Enerji verildi, herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Şu anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?' diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu halde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi." dedi.

Bakan Arslan'dan Üçüncü Havalimanı açıklaması

"CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDECEĞİZ"

Ayrıca Arslan, "Pistimiz hazır, gerisi sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri diye belirmiştik, böyle bir şey olmayacağı bize ifade edilmişti. Ancak önümüzdeki dönemde havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz, onlar da 'olabilir' dediler .Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu da yerinde görebilmeleri için sayın Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Arslan'dan Üçüncü Havalimanı açıklaması

HİZMETLER 30 EKİM'DE VERİLECEK

Arslan, 29 Ekim'de açılışın gerçekleşmesinin ardından bir iki günlük periyotta havayolu şirketlerinin taşınmasına ilişkin işlemlerin tamamlanacağını ifade ederek, 30 Ekim itibarıyla hizmetlerin etap etap yeni havalimanından verilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bakan Arslan'dan Üçüncü Havalimanı açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'un yeni havalimanının ilk etabında gecikme yaşanmayacağını belirtti.
Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu
Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor.
Dev projeden geçecek gemilerin azami boyutları belli oldu
Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor.
Bursa Osmangazi'de 4 metruk bina yıkılıdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güvenlik nedeniyle binaların yıkımı gerçekleşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

60
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

85
Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

32
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

56
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

103
İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

133
Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM