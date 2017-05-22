Bakan Avcı: Türk dizileri inanılmaz turist çekiyor

Bakan Nabi Avcı, turizmin artık sadece 'yiyelim içelim' meselesi olmadığını belirterek, turizmin 'görüşelim tanışalım'a dönüştüğünü söyledi. Avcı, "Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Son dönemde sadece İslamafobinin değil Türkofobi de meydana getirilmeye çalışılıyor. Bunların temelinde cehalet yatıyor. Sizlerin de katkılarıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Çocuklarımıza da çok daha iyi yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz." dedi.

HİNDİSTAN'DAN 135 DİZİ SEKTÖRÜ TEMSİLCİSİ BODRUM'A GELECEK

Hindistan sinema sektörünün Türkiye ile ortak çalışma potansiyelinin çok yüksek olduğunu kaydeden Avcı, bu ülkeyle ortak televizyon dizileri yapmayı planlandığını söyledi. Avcı, Marmaris'e ve Bodrum'a 135 dizi sektörü temsilcisi geleceğini belirterek, ortak diziler yapma konusunda ilerlediklerine dikkati çekti.

TÜRK DİZİLERİNİN TURİZME KATKISI

Türk dizilerinin kendilerini şaşırtacak şekilde turizme anlamlı katkılar sunduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, "Ruslar bize ortak dizi yapma teklifinde bulunmuştu. Bakanlık olarak bize düşen özel teşebbüsün önüne açmaktır. Özellikle komşu ülkelerde dizilerin etkili olduğunu görüyoruz. Hindistan ve Arap ülkeleriyle de ortak diziler yapılması için aracılık yapıyoruz." diye konuştu.