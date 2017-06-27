Bakan Avcı'dan huzurevlerine bayram ziyareti

Bakan Nabi Avcı, eşi Semra Avcı, Vali Azmi Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak Şirintepe Mahallesi'ndeki Safiye- Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi yaşlılarının tek tek bayramlarını kutlayıp kırmızı karanfil ve çeşitli hediyeler veren Avcı, ardından huzurevi binası önünde toplu fotoğraf çektirdi.

YAŞLILARIN BAYRAMINI KUTLADI

Bakan Avcı ve beraberindekiler daha sonra Çankaya Mahallesi'ndeki Maide Bolel Huzurevi'ni ziyaret etti. Avcı, huzurevi bahçesinde yaşlıların bayramını kutladı. Huzurevi yaşlılarından İsmail Hakkı Bozkuş bakan Avcı ile bir süre sohbet etti. Avcı, 90 yaşında olduğunu söyleyen Bozkuş'a "90 yaş demeyin. 60'ın biraz üzerinde yaştayım deyin" dedi.

Emekli kadın öğretmen Hikmet Ulutabya da, Bakan Avcı'ya huzurevindeki kurslarda yaptığı bir el işlemeli tabloyu hediye etti. Avcı daha sonra Nasrettin Hoca Çocuk Evi'nde kalan çocukları ziyaret etti.





















