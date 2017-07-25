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Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

Hakkarili çocuklara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla mahallede basketbol potası kuruldu.

25.07.2017 - 17:55
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Ak Parti 24. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmattalip Özbek'in kent merkezindeki Yeni Mahalledeki halk ziyareti sırasında çocukların sebze kasasından pota yaparak oynadıklarını görünce bu durumu fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

BASKETBOL POTASI KURULDU

Bunu üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, mahalleye giderek, çocuklar için basketbol potası kurup, mahalledeki çocuklara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

ÇOCUKLARLA BASKET OYNADI

Basketbol potasına kavuşan çocuklar; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, seslerini duyuran eski Milletvekili Abdulmattilap Özbek ve basketbol potası kuran Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürülüğü'ne teşekkür etti.

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

Bu arada çocukların sesini duyuran eski milletvekili Özbek de çocuklarla birlikte yeni basket potasında bir süre basketbol oynadı. Özbek, mahalleleri dolaşırken tesadüfen çocukları gördüğünü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek şöyle konuştu:

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

"Öncelikle Gençlik Spor Bakanımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Ben mahallede dolaşırken çocukların meyve kasalarından pota yaptığını gördüm. İlgimi çekti . Çocuklar oynarken bunu fotoğraflayıp paylaştım. Sağ olsunlar kendileri de ilgilenmişler.Buradaki Gençlik Spor il Müdürlüğümüze talimat vermişler.Bunun üzerine çocuklar için pota kuruldu. Ben Sayın Bakanımıza  ve duyarlılık gösteren Valimize teşekkür ediyorum. Yeni bakanımızdan Hakkari'de devam eden yatırımlar için de destek bekliyoruz."

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi

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