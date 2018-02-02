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Bakan Bak ile Cedi Osman'ın güldüren diyaloğu

Osman Aşkın Bak, Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'a Twitter'dan "Takımda yer var mı?" diye sordu. Cedi'nin cevabı ise takipçileri güldürdü.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 17:02..
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Adıyaman’da, gençlerle basketbol oynadı.

TAKIMDA YER VAR MI KARDEŞİM?

Bakan Bak, sosyal medya hesabından basketbol oynadığı videoyu, Cedi Osman'ı etiketleyerek "Takımda yer var mı kardeşim?" diye sordu.

CEDİ: 5 AVANS İSTERİM

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen yıldız oyuncu ise, "Sayın bakanım videoyu izledim, gözüm korktu. 5 avans isterim, 10’da biter. Yeri siz seçin." yazarak Twitter üzerinden cevap verdi.

Bakan Bak gençlerle basketbol oynadı - İZLE

Bakan Bak ile Cedi Osman'ın güldüren diyaloğu

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