Bakan Bak Türk bayrağını asan çocuklarla maç yaptı

Bakan Bak, Şırnak'taki temasları kapsamında, askeri konvoyun geçişi sırasında yere düşen Türk bayrağını çamurdan çıkardıktan sonra güzelce yıkayıp göndere çeken Şırnaklı öğrencilerin daveti üzerine Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyüne geçti.

Köyde, daha önce Bakanlıkta misafir ettiği Şırnaklı çocuklarla bir araya gelen Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın da katılımıyla çocuklarla Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulu bahçesinde yapılan sentetik sahada maç yaptı.

3-3 berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Bak, çocukları daha önce Ankara'ya davet ettiğini hatırlattı.

"Ankara'da Bakanlıkta onları misafir etmiştim. Orada bana, 'Bizimle top oynar mısın?' dediler. Çocuklarımızın davetine icabet ettik ve buraya küçük bir halı saha yaptık. Onlarla keyifli vakit geçirdik." diyen Bak, öncelikle bayrağı ilk bulan Ahmet'i tebrik ettiğini belirtti.

Bak, Ahmet'in arkadaşları ile büyük bir duyarlılık gösterdiğine işaret ederek, "Vatanın, bayrağın, milletin değerini ortaya koydular. Onları tebrik ediyoruz. Çocuklarla güzel bir maç oynadık ve berabere bitti. Bunlar iyi futbolcular. Hepsi futbolu, sporu seviyor." dedi.

"BÖLGEDE SPORUN GÜCÜNÜ KULLANMAK GEREKİYOR"

Sporun gücünün terörü yeneceğini, bunun sloganları olduğunu dile getiren Bak, "Bölgede sporun gücünü kullanmak gerekiyor. Terörün etkisini kaldırmak için gençlerimizin dağ yerine spor salonlarına, havuzlara, gençlik merkezlerine, spor sahalarına gitmelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelen biri olarak, spora ve gençlere çok büyük değer verdiğini söyleyen Bak, Türkiye'nin dört bir tarafına spor tesisleri yaptıklarını aktardı.

Ayvalık köyüne bir saha yaptıklarını, bir saha daha kazandıracaklarını anlatan Bak, "Buranın gençleri yoğun bir şekilde futbol aşığı. Spora yönelik büyük bir coşku var. Bizler de bu tesisleri yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kocaman yürekli çocukları tebrik ettiğini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerine doğru gidiyoruz. Bu seçimlerde ülkemizin geleceği için güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye olarak bunlar bizim geleceğimiz. Bunların sağduyusu, teröre karşı dik duruşları, bayrağa olan saygıları bizlere umut veriyor. İnanıyoruz ki bu bölgede sağduyu kazanacak, vatanını seven gençlerimiz geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüyecekler.

Sporun birleştirici gücü bu bölgede terörü yenecek ve terör tamamen ortadan kalkacak. Gelecek çok daha güzel olacak. Artık yaylalarda insanlarımız piknik yapabiliyor, sahalar yapılıyor, insanlar futbol, basketbol oynuyor. Munzur Çayı'nda rafting yapılıyor. Bu bölgelerde spor aktivitelerini artıracağız ve daha fazlasını yapmaya çalışacağız."





"TERÖR BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN KALKMALIDIR"

Türkiye'nin her tarafından amatör kulüplere destek verdiklerini söyleyen Bak, "Terör bu ülkenin gündeminden kalkmalıdır. Bu noktada güvenlik güçlerimiz çok yoğun mücadele ediyor. Onlara dua ediyoruz ve yaptıkları başarılı operasyonların devamını arzu ediyoruz. Biz bölgede sporun konuşulmasını, kültürün konuşulmasını arzu ediyoruz. Bir yandan yatırımlar bir yandan spor tesisleri geliyor. Sporun gücünün terörün gücünü, uyuşturucuyu yeneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların spor yapmasını, vatanına, milletine bağlı olmasını istediklerini dile getiren Bak, tekrar bir araya gelmek istedikleri çocukları maçlara davet ettiklerini belirtti.

"FAVORİM ALMANYA"

Bakan Bak, Dünya Kupası'nı kimin kazanacağına dair sonu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya Kupası sürprizlerle başladı. Almanya Meksika'ya karşı kaybetti. Tabii her zaman turnuva takımı. İspanya Portekiz maçını izledik. Ronaldo'nun 3 golü var. Ardından Brezilya berabere kaldı, favorilerden bir tanesi. İspanya yine aynı İspanya, dengeli ama biraz yaşlı bir takım. Belçika 3-0 galip geldi. İngiltere son dakikada attı ve galip geldi. Finalde sürpriz gelebilir ama benim favorim Almanya. Kaybetmesine rağmen yola devam edeceğine inanıyorum finale kadar. Sürpriz yapacak takım da Belçika olabilir. Genç bir takım. Ronaldo da bu formunu korursa Portekiz'i üst sıralara taşır. Yarı finale taşır, final de yapabilir çünkü en son Avrupa şampiyonu Portekiz."