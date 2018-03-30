Bakan Bak ve Sözcü Kalın basket oynadı

Ankara Spor Salonu'nda oynanan gösteri maçında Bakan Bak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya da yer aldı.

2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası’na 13 medya kuruluşunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının takımı katıldı.

Turnuvanın finalinde NTV ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) karşılaştı. Rakibini 21-7 mağlup eden TRT birinciliği kazanırken, NTV ikinci, ATV üçüncü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da 4. sırada yer aldı.

Turnuvada birinciliği kazanan TRT'nin kupasını ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verirken, ikinci sırada turnuvayı bitiren NTV'ye ödülünü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın takdim etti.

Üçüncü sıradaki ATV'ye kupasını ve madalyaları, aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı olan Hidayet Türkoğlu, turnuvayı 4. bitiren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Takımı'na da ödülünü Hamza Yerlikaya verdi.

BAKAN BAK'IN TAKIMI MAÇTAN GALİP AYRILDI

Bakanlık takımı, Osman Aşkın Bak, İbrahim Kalın, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu ve Ender Arslan ilk beşiyle gösteri maçına başladı.

Karşılaşmanın ilk devresi 17-17 berabere biterken, ikinci devrede Bakanlık takımı oyuna ağırlığını koyarak maçı lehine çevirdi ve 38-27 galip ayrılmasını bildi.

İbrahim Kalın'dan basket şov VİDEO

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarını sorularını cevaplayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendilerine meydan okununca maça hazırlıklı geldiklerini söyledi.

Yönetici olarak takımı iyi organize ettiğini belirten Bak, "Ben de dünya çapında sporcuları çağırdım. İbrahim Bey, Hidayet Bey, Hamza Yerlikaya'yı ve Türk Telekom'dan transferler yaptık. Güzel bir maç oldu. Rakip de iyiydi. Onları da tebrik ediyoruz. Down sendromlu sporculara kaybetmiştik ama burayı kazanmamız lazımdı." diye konuştu.

Rövanşa her zaman hazır olduklarını anlatan Osman Aşkın Bak, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun gücü terörü de uyuşturucu bağımlılığını da yenecektir. Her yere futbol sahaları yaparak gençlerimizi spora taşıyacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün etkilerini ortadan kaldırmak için bu tip projeleri ortaya koyuyoruz. Rövanş 3 ay sonra olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da maç sonrasında, "İyi bir maç oldu. İyi ter attık. Arkadaşlar da antrenmanlıydı. Güzel ve keyifli bir maç oldu. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBF Başkanı ve Başdanışman Hidayet Türkoğlu ise maçın başının biraz komik olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Arkadaşlar hazır gelmişler. Blok yedik, inşallah çekmemişsinizdir. Seneye daha güçlü bir ekiple geliriz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Basketbola sahip çıkın. Biz güzel işler yapıyoruz. Bu işleri de sizler sayesinde Türkiye'ye duyurabiliyoruz."