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Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, katıldığı bir etkinlikte vatandaşlara her gün 5 bin adım atmaları önerisinde bulundu.

30.07.2017 - 13:37
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her gün en az 5 bin adım atılması önerisinde bulundu. Bakan Bak, "Bunun faydasını hem sağlıklı vücut olarak biz göreceğiz hem de ekonomik olarak ülkemiz görecek" dedi.

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

FAYDASINI HEM BİZ, HEM DE EKONOMİK OLARAK ÜLKEMİZ GÖRECEK

Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen ve İlçe merkezinden Çağlayan Vadisi'ni takip ederek Gürcü Düzü Mevkii'nde sona eren 35 kilometrelik Yarı Maraton Dağ Bisikleti Yarışması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çaldığı düdükle yarışı başlattı. Bisiklet sporu ile hareketin önemine değinen Bakan Bak, şöyle dedi: "Toplum olarak hareket etmemiz, yürümemiz lazım. Eğer her gün en az 5 bin adım atarsak bunun faydasını hem sağlıklı vücut olarak biz göreceğiz, hem de ekonomik olarak ülkemiz görecek. Daha az hastalanacak, ilaç alacağız. Daha az doktora gideceğiz. Dolayısıyla sağlık, bir kültür ve yaşam tarzı. Bütün vatandaşlarımızın hareket etmesini, sağlıklı bir yaşama sahip olmak için yürümesini tavsiye ediyoruz. Bütün illerimizde statlarımızda, parkurlarda vatandaşlarımızın spor yapması için olanaklarımızı seferber ettik. Dolayısıyla, sağlıklı bir nesil ve güçlü Türkiye'nin adımlarını atacağız."

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi


Sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Bak, ardından kara yolu ile İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmak üzere Samsun'a hareket etti.

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi


Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

Bakan Bak'dan her gün en az 5 bin adım önerisi

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