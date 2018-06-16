taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Bakan Bak'tan Mesut Özil ve İlkay'a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nda oynayan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek verdi.

AA | 16.06.2018 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Spor

Rize Valiliği ve Rize Belediyesince Sahil Park'ta organize edilen bayramlaşma programına katılan Bak, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bak, burada basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın milli maçlarda Alman taraftarlar tarafından protesto edilmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın sportif başarıları ile Almanya Milli Takımı'na seçildiğinin altını çizen Bak, oyuncuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise Türk olmaları nedeniyle ziyaret ettiğini ve bundan da gurur duyduklarını söyledi.

Bakan Bak'tan Mesut Özil ve İlkay'a destek

İLKAY'IN ARACINA YAPILAN SALDIRI PROVOKATİF

Bakan Bak, İlkay Gündoğan'ın aracına yapılan saldırının çok çirkin olduğunu vurgulayarak, "Provokatif amaçlı. Sporcunun, oyunu ve ahlakı ile değerlendirilmesi gerekir. İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Bu iki sporcumuz da Sayın Cumhurbaşkanımızı gönülden seviyor. Yüzlerce sporcunun da aynı duygu içerisinde olduğunu şahsen biliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen ve sporu çok iyi bilen bir yönetici, lider ve spor adamı." diye konuştu.

Bakan Bak'tan Mesut Özil ve İlkay'a destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

46
Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

58
Cüneyt Çakır tarihe geçti

Cüneyt Çakır tarihe geçti

24
Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

80
Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış

Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış

59
'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

93
İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94