Bakan Bak'tan Mesut Özil ve İlkay'a destek

Rize Valiliği ve Rize Belediyesince Sahil Park'ta organize edilen bayramlaşma programına katılan Bak, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bak, burada basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın milli maçlarda Alman taraftarlar tarafından protesto edilmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın sportif başarıları ile Almanya Milli Takımı'na seçildiğinin altını çizen Bak, oyuncuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise Türk olmaları nedeniyle ziyaret ettiğini ve bundan da gurur duyduklarını söyledi.

İLKAY'IN ARACINA YAPILAN SALDIRI PROVOKATİF

Bakan Bak, İlkay Gündoğan'ın aracına yapılan saldırının çok çirkin olduğunu vurgulayarak, "Provokatif amaçlı. Sporcunun, oyunu ve ahlakı ile değerlendirilmesi gerekir. İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Bu iki sporcumuz da Sayın Cumhurbaşkanımızı gönülden seviyor. Yüzlerce sporcunun da aynı duygu içerisinde olduğunu şahsen biliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen ve sporu çok iyi bilen bir yönetici, lider ve spor adamı." diye konuştu.