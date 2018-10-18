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Bakan Berat Albayrak BRICA İstanbul Zirvesi'nde

Ekonomide yaşanan dalgalanmanın önüne geçildiğini ifade eden Bakan Albayrak, yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 13:24..
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Bakan Berat Albayrak BRICA İstanbul Zirvesi'nde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 BRICA İstanbul Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Gündemi değerlendiren Bakan Albayrak, ekonomide dalgalanmanın durdurulduğunu söyledi.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında hızla değer kazanmaya başladığına dikkat çeken Berat Albayrak, "Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık." dedi.

Bakan Berat Albayrak BRICA İstanbul Zirvesi'nde

Bakan Berat Albayrak: Türk Lirası değer kazandı ViDEO

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye çok değişik sorunların üstesinden gelmeyi başardı.

Ekonomik büyümemizde kamu kaynakları nispeten daha sınırlı oldu.

Ticaret savaşları konusu önemli, bu zamana kadar ticarette korumacılığa karşı çıktık.

Yeni ekonomi programını karşılaştığımız zorlukları göz önünde bulundurarak açıkladık.

"KARAMSAR FOTOĞRAF ÜRETMEYE ÇALIŞSALAR DA..."

Türk lirası ABD doları karşısında son 1 ayda yüzde 21 oranında değer kazandı.

Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık.

Türkiye yeni ekonomik başarı hikayesi yazmaya başladı."

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