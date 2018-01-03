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Bakan Berat Albayrak petrol konusunda kararlı

Milano Finanza Gazetesi için bir yazı kaleme alan Bakan Albayrak, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dikkat çekti.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 07:11..
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Bakan Berat Albayrak petrol konusunda kararlı

Bakan Berat Albayrak petrol konusunda kararlı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İtalya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Milano Finanza için bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı çalışmalardan bahseden Bakan Albayrak, petrol ve doğalgaz çalışmalarından da söz etti.

"AKDENİZ İLE KARADENİZ'DE..."

TANAP ve Türk Akımı gibi projelerin devam ettiğini belirten Albayrak, Türkiye'nin üretim konusunda da çalışmalar yaptığına dikkat çekerek "Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve gaz arama çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaya başladık.

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"DEPREM ARAŞTIRMALARI..."

Akdeniz’deki deprem araştırmalarını yürütmek üzere daha şimdiden yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde aynı çalışmayı Karadeniz için de yapmayı planlıyoruz.

Bu çalışmaları takiben, söz konusu her iki denizin potansiyellerini ortaya koyacak ve aynı zamanda da Türkiye’de ve bölgemizdeki tedarik güvenliğine katkıda bulunacak araştırma ve delme faaliyetleri gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

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