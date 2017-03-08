Bakan Berat Albayrak Teksas'ta konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı kapsamında, Pulitzer ödülü sahibi ve IHS Uluslararası Enerji Danışmanlığı Şirketi Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'in sorularını yanıtladı.

DOĞALGAZDA KAYNAK VE GÜZERGAH ÇEŞİTLİLİĞİ...

Dünyadaki toplam petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde 60'ının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yer aldığını bildiren Albayrak, Türkiye'nin, doğalgazda kaynak ve güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Albayrak, Rusya, Azerbaycan, İran, Nijerya ve Cezayir'den alınan doğalgaza ek olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yüzer LNG gemisi projeleri için de yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, hidroelektrik, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyelinin büyük olduğuna işaret eden Albayrak, son yıllarda yenilenebilir enerji maliyetlerinin düştüğünün ve bu alanda da yatırımları arttığını kaydetti.

Yaz aylarının ortasında bin megavatlık rüzgar enerjisi projesinin duyurulacağını ifade eden Albayrak, gelecek 10 yılda güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin megavatlık kapasite hedeflendiğini bildirdi.

YATIRIMLAR KAZANCA DÖNÜŞTÜ

Albayrak, sadece geçen yıl rüzgarda bin 400 megavatlık kapasitenin sisteme dahil edildiğini kaydederek, Türkiye'nin enerji portföyünün en az üçte ikisinin yerli enerji kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların son 15 yılda yatırımlarını kazanca dönüştürdüğünü ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Enerji şirketleri ve yatırımcıları Türkiye'nin enerji sektörüne davet ediyoruz. Türkiye'nin enerji alanındaki önceliği, doğalgaz, elektrik, nükleer ve yenilenebilir enerjide kaynaklarını çeşitlendirmek. Finansal olarak elverişli, vatandaşın, yatırımcının ve kamunun faydasına olan yani tüm taraflara kazandıran, yatırım dostu bir ortam oluşturduk."