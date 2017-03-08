taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.133
USD
3,7117
EURO
3,9191
ALTIN
144,74
PETR
55,5100

Bakan Berat Albayrak Teksas'ta konuştu

Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki önceliğinin, kaynaklarını çeşitlendirmek olduğunu söyledi.

08.03.2017 - 11:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı kapsamında, Pulitzer ödülü sahibi ve IHS Uluslararası Enerji Danışmanlığı Şirketi Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'in sorularını yanıtladı.

DOĞALGAZDA KAYNAK VE GÜZERGAH ÇEŞİTLİLİĞİ...

Dünyadaki toplam petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde 60'ının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yer aldığını bildiren Albayrak, Türkiye'nin, doğalgazda kaynak ve güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bakan Berat Albayrak Teksas'ta konuştu

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Albayrak, Rusya, Azerbaycan, İran, Nijerya ve Cezayir'den alınan doğalgaza ek olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yüzer LNG gemisi projeleri için de yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, hidroelektrik, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyelinin büyük olduğuna işaret eden Albayrak, son yıllarda yenilenebilir enerji maliyetlerinin düştüğünün ve bu alanda da yatırımları arttığını kaydetti.

Bakan Berat Albayrak Teksas'ta konuştu

Yaz aylarının ortasında bin megavatlık rüzgar enerjisi projesinin duyurulacağını ifade eden Albayrak, gelecek 10 yılda güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin megavatlık kapasite hedeflendiğini bildirdi.

YATIRIMLAR KAZANCA DÖNÜŞTÜ

Albayrak, sadece geçen yıl rüzgarda bin 400 megavatlık kapasitenin sisteme dahil edildiğini kaydederek, Türkiye'nin enerji portföyünün en az üçte ikisinin yerli enerji kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların son 15 yılda yatırımlarını kazanca dönüştürdüğünü ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Enerji şirketleri ve yatırımcıları Türkiye'nin enerji sektörüne davet ediyoruz. Türkiye'nin enerji alanındaki önceliği, doğalgaz, elektrik, nükleer ve yenilenebilir enerjide kaynaklarını çeşitlendirmek. Finansal olarak elverişli, vatandaşın, yatırımcının ve kamunun faydasına olan yani tüm taraflara kazandıran, yatırım dostu bir ortam oluşturduk."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

138
Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

66
Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

79
Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

8
Sıla nazardan dert yandı

Sıla nazardan dert yandı

103
Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

3
Menbiç'te kim kime düşman

Menbiç'te kim kime düşman

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM