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Bakan Berat Albayrak vergi borcu olanları uyardı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, vergi affının son kez yapıldığına dikkat çekerek yapılandırmadan yararlanmayı tavsiye etti.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:06..
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Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlar için getirilen yapılandırma fırsatı 27 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son 20 güne girilen sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir uyarı geldi.

SON KEZ...

Bu yapılandırmanın son kez yapıldığının altını çizen Bakan Albayrak, borcu olanları yapılandırmadan yararlanmaya çağırdı.

Bakan Berat Albayrak, "Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlarımıza, 27 Ağustos’a kadar uzatılan ve ”son kez” yapılan yapılandırmadan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Berat Albayrak vergi borcu olanları uyardı

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