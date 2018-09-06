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Bakan Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Bakan Albayrak, dövizdeki hareketliliğin siyasi temelli bir hareket olduğunu görenlerin oranının yüzde 75 olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 08:03..
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Bakan Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz piyasasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kriter Dergisi'ne konuşan Bakan Albayrak, ekonomide yaşananlara ilişkin yapılan anketlerin sonucunu da paylaştı.

MİLLETİMİZİN YÜZDE 75'İ...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bir üniversitemizin anketine göre milletimizin yüzde 75'i döviz kurlarındaki dalgalanmayı ekonomik değil siyasi temelli bir hareket olarak görüyor. Zaman zaman şu görüşümü paylaşıyorum: Milletimiz kendisine ve devletine yönelik art niyetli hamleleri idrak noktasında siyasetin dahi ötesinde bir birikime ve farkındalığa sahip. Onların desteği ve vakur duruşu ile her dönemde olduğu gibi bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

TAKTİK YERİNE STRAJETİK EKONOMİ YÖNETİMİ

Ekonomide yeni dönemin şifrelerinden de bahseden Bakan Albayrak, "Kararlı ve katılımcı yeni yaklaşım ile birlikte karşılaşılan sorunlara geçici değil yapısal çözümler üretebilen yani "taktik" yerine "stratejik" bir ekonomi yönetimi tarzı uygulayacağız." dedi.

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