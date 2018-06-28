Bakan Berat Albayrak'ın yeni sisteme güveni tam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin kararlarını artık daha hızlı alacağını belirten Bakan Albayrak, yeni modeller birlikte ülkenin sıçrama yapacağını söyledi.
"TÜRKİYE BÜROKRATİK OLİGARŞİDEN ARINDI"
Berat Albayrak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye artık kurumsallaşıyor. Bürokratik oligarşiden arınmış, kararlarını daha hızlı alan ve uygulayan bir Türkiye resmi var önümüzde.
SIÇRAMA ZAMANI
Daha icracı ve profesyonel yapılarla karar alma ve strateji üretme konusunda daha başarılı olacak yeni bir modelle artık sıçrama zamanı"