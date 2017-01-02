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Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Sakarya'da çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Albayrak, ardından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ı ziyaret etti.

02.01.2017 - 15:10
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Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileriyle ilgili Sakarya'da çalışmaları yerinde incelemişti.

ELEKTRİK KESİLMESİN

Bakan Albayrak, Sakarya'daki incelemelerinin ardından İstanbul'da da BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın genel müdürlük binalarına gitti.

Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli incelemeleri devam ettiren Bakan Albayrak, eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Bakan Berat Albayrak'ın uyarılarının ardından elektrik kesintilerindeki problem çözüme kavuşturuldu.

SAKARYA

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

BEDAŞ ZİYARETİ

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

AYEDAŞ ZİYARETİ

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

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