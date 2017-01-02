Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileriyle ilgili Sakarya'da çalışmaları yerinde incelemişti.
ELEKTRİK KESİLMESİN
Bakan Albayrak, Sakarya'daki incelemelerinin ardından İstanbul'da da BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın genel müdürlük binalarına gitti.
Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli incelemeleri devam ettiren Bakan Albayrak, eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu.
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Bakan Berat Albayrak'ın uyarılarının ardından elektrik kesintilerindeki problem çözüme kavuşturuldu.
SAKARYA
BEDAŞ ZİYARETİ
AYEDAŞ ZİYARETİ