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Bakan Bozdağ Fransa ve Almanya yolcusu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa’nın Strazburg ve Almanya’nın Baden Baden şehirlerinde temaslarda bulunacak.

28.02.2017 - 17:20
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asd

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1-2 Mart 2017 tarihlerinde çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gidecek.

Bozdağ, Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AİHM Başkanı Guido Raimondi ile ikili görüşmeler yapacak.

BAKAN BOZDAĞ BÜYÜKELÇİLERE HİTAP EDECEK

Bakan Bozdağ ayrıca, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde 47 üye ülkenin büyükelçilerine hitap edecek. Bozdağ’ın Strazburg temaslarında, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından geçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain ve kanlı terörist darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Bozdağ, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Strazburg’da düzenlenen toplantıda vatandaşlar ile bir araya gelecek ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Strazburg binasının açılışını gerçekleştirecek.

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