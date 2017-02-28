Bakan Bozdağ, Fransa ve Almanya'ya gidecek

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bozdağ, Fransa'nın Strazburg kentinde 1-2 Mart tarihlerinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Yarın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AİHM Başkanı Guido Raimondi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Bozdağ, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nde 47 üye ülkenin büyükelçilerine hitap edecek.

Bozdağ, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Strazburg'da düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelecek, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Strazburg binasının açılışını gerçekleştirecek.

15 TEMMUZ KONUŞULACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Strazburg temaslarında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin gelişmeler de ele alınacak.

Strazburg'un ardından Almanya'ya hareket edecek olan Bozdağ, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nce Baden-Baden şehrinde düzenlenen toplantıda, Türk vatandaşlarına hitap edecek.