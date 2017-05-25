Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda, hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın, hakim alımıyla ilgili olarak geçmişteki bazı açıklamalarını hatırlattı.

"DUYDUKÇA HOPLUYORSUNUZ"

CHP'li milletvekillerinin, bu sözlere tepki göstermesi üzerine Bozdağ, "Duydukça hopluyorsunuz. Niye hopluyorsunuz?" diye seslendi.

Geçmişte avukatlıktan hakim ve savcılığa geçişte yazılı sınavın olmadığını ve sadece sözlü sınav yapıldığını anımsatan Bozdağ, Resmi Gazete açılıp, bakıldığında kimlerin sadece sözlüye çağrılıp alındığının görülebileceğini belirtti.

Bakan Bozdağ iddialara tek tek cevap verdi VİDEO

"SİZİN YAPTIĞINIZ GİBİ..."

Bakan Bozdağ, "Ama ben bu insanların ismini sizin yaptığınız gibi onlara saygısızlık yaparak buradan vermek istemem." diye konuştu.

"FETÖ MÜ VERDİRDİ BU GENSORUYU SİZE"

Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Danıştay Başkanı'nın evladı sınava girmiş, başarılı olmuş, kazanmayacak mı? Onlar başarılı olmuş. Şimdi 'Vay efendim, giriyor'. Böyle bir şey olabilir mi? Liyakate bakılarak yapılan bir iştir. Biz, sınav kaldırmadık, yeni sınavlar getirdik. Stajın bitimine de sınav koyduk. Neden koyduk? FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin, siyasallaşmış yapıların, Türk yargısının içine sızmaması için tedbir aldık. Siz, şimdi FETÖ'ye karşı, terör örgütlerine karşı aldığımız tedbiri 'Niye aldınız?' diye getirip burada bana gensoru veriyorsunuz. FETÖ mü verdirdi bu gensoruyu size, kim verdiriyor? Böyle şey olur mu? 2014 hakim savcı alımı sınavlarında adli yargıda kadrolara mülakata çağrılması gereken aday sayısına baktığınız zaman çok değişik rakamlar ortaya çıkıyor. Biz diyelim bin kişi alacağız, çok düşük rakam geliyor. Alacağımız kadar bir sayı geliyor. Orada ne oluyor? Bir yapı, eğer bir planlı yapı varsa yargıya sızmak için bunu kullanıyor. Sizin seçeneğiniz yok. Onun için biz yargının içerisine sızmaları engellemek maksadıyla bir tedbir aldık ve bu KHK'daki sınırı o nedenle kaldırdık. Onu bilmenizi özellikle istiyorum. Kadrolaşmak için değil."

"BİZİM YAPTIĞIMIZ DOĞRU BİR İŞTİR"

Son yapılan hakim ve savcı alımı sınavında idari yargıda taban puanın 79-80, adli yargıda ise 67 civarında kaldığını belirten Bozdağ, "Bu nedenle de bizim yaptığımız doğru bir iştir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ SUÇLAMASI

Görüşmeler sırasında söz alan muhalefet parti temsilcilerinin, AK Parti Hükümetlerini ve AK Parti'lileri FETÖ'cülükle suçladıklarını kaydeden Bozdağ, "Şimdi gelelim buraya. Esas, zurnanın zırt dediği yer burası. Buraya gelmemiz lazım. Şimdi Cumhuriyet tarihinin bugün 65. Hükümeti var. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, AK Parti hükümetlerinin FETÖ terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin bir benzerini hangi Cumhuriyet Hükümeti verdi?" diye sordu.

FETÖ'YLE MÜCADELE

Dindar, mütedeyyin ve muhafazakar insanların, FETÖ'cü diye itham edilerek, FETÖ'cülere yol açıldığını anlatan Bozdağ, "Ama biz gerçek anlamda FETÖ'yle Türkiye'de ilk mücadele eden Hükümetiz, ilk mücadele eden iktidarız." dedi.

HSYK'DAKİ YARGI

Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "FETÖ'nün gerçek kimliği ortaya çıktıktan sonra FETÖ'ye karşı hepimizin aldığı pozisyon ortadadır. Şimdi buraya geliniyor, çöplüğe atılmış şeyler, çöplükler karıştırılarak burada bir şeymiş gibi konuşuluyor. FETÖ'nün gerçek kimliği çıktı ortaya. Biz, dersanelerle ilgili düzenlemeyi getirdik. Bunun karşısında dağlar gibi kim durdu? Siz durdunuz. Anayasa Mahkemesine kim götürdü? Siz götürdünüz. FETÖ'nün avukatlığını siz yaptınız. HSYK'daki, yargıdaki yapılanmayı çökertmek, Adalet Akademisi'ni bu örgütten temizlemek için Meclis'te bu kanuna kim direndi? Siz direndiniz. Kim Anayasa Mahkemesine götürdü. Siz götürdünüz."