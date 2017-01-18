Bakan Bozdağ: Reina saldırganın yakalanması büyük başarı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''DEAŞ BAĞLANTISI GÜNEŞ GİBİ ORTADA''

''Reina saldırganının yakalanması polis teşkilatımız için çok büyük bir başarıdır, tebrik ediyorum. DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor. DEAŞ'a dair önemli bilgilere ulaşılacağına inanıyorum. 2000'den fazla polis görev aldı. Binlerce kamera görüntüsü analiz edildi. İz takibi sağlıklı şekilde yürütüldü, sonuç alındı.

''ADİL ÖKSÜZ SAKLANMA BECERİSİNE SAHİP BİRİSİ DEĞİL''

Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki (FETÖ'nün firari 'TSK imamı') Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil.

Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir.

YÜRÜTMEYİ TEKLEŞTİRMEK LAZIM

Cumhurbaşkanlığı sistemi, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var.

Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı. Yürütmeyi tekleştirmek ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek lazım. Kirli güçlerden iktidar belirleme yetkisi alınıyor. Halka rağmen iktidar değişikliği olmayacak.

