Bakan Bozdağ: Yeni sistemle şaha kalkacağız

Yeni sistemin bir tarih olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları hızla tespit edilip çözüme kavuşturulacak" şeklinde konuştu.





"YARINLAR DAHA İYİ OLACAK"

24 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yapılanlardan farklı olduğunu, cumhuriyetin ilanından bugüne geçen yaklaşık 100 yılda ilk defa yeni bir sistem değişikliğinin hayata geçirildiğini belirten Bozdağ, adeta yeni bir yüzyılın ilk sayfasının pazar günü yazılacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla yürürlüğe konacağını kaydetti.

Yeni sisteme göre ilk cumhurbaşkanı ve ilk parlamentonun pazar günü seçileceğini dile getiren Bozdağ, şunları ifade etti:

"O nedenle bu seçimin diğerlerinden farkı var. Bir tarihtir, bir milattır, bir değişim ve dönüşüm günüdür. Yeni dönem inşallah Türkiye için siyasi istikrarın, güçlü iktidarın kalıcı olduğu, hızlı ve etkin karar almanın hakim olduğu, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla tespit edilip çözüme kavuşturulduğu, sorunların hızla görülüp çözüldüğü bir dönemi hayata geçirecektir.

Türkiye irade, erdem ve cesaretle, yeni hükümet sistemiyle inşallah şaha kalkacak, yarınlar daha iyi olacaktır."