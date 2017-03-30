Bakan Bozdağ'dan Adil Öksüz açıklamasına ilk yorum

Saadet Partisi tarafından 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kitapçık hazırlandı.

Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi muhteşem evlerinin kapılarını ilk kez açtı...

Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5 arttı.

Şarkıcı Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven, örnek bir davranışta bulunarak Diyarbakır’ın Bismil İlçesi'nde okul yaptırmaya karar verdi.

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Emre Can Cisse'nin unutulmaz roket golünü attı - İZLE

Sadio Mane ile Emre Can, Papiss Cisse'nin Chelsea karşısında efsane olan roket golünü atmayı denedi ve kazanan Emre Can oldu.