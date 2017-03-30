taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.457
USD
3,6454
EURO
3,9238
ALTIN
146,61
PETR
52,5000

Bakan Bozdağ'dan Adil Öksüz açıklamasına ilk yorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkonsolosluğu'nun yaptığı açıklamayı tatmin edici bulmadığını söyledi.

30.03.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

"TATMİN EDİCİ BULMADIM"

ABD Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz hakkında yaptığı açıklamayı değerlendiren Bakan Bozdağ, "ABD'nin açıklamasını tatmin edici bulmadım." dedi.

Kaçan FETÖ'cülerin Amerika'ya gittiği hatırlatan Bakan Bozdağ, ülkedeki FETÖ'cülerin de izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Bozdağ'dan Adil Öksüz açıklamasına ilk yorum

"BENCE ADİL ÖKSÜZ TÜRKİYE'DE"

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün firari hakkında konuşan Bakan Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Türkiye'de saklandığını sanıyorum. Bence birileri Türkiye'de Adil Öksüz'ü saklıyor." şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

307
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

120
Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

52
Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

26
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Adil Öksüz iddiası

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Adil Öksüz iddiası

50
FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM