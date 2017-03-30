Bakan Bozdağ'dan Adil Öksüz açıklamasına ilk yorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
"TATMİN EDİCİ BULMADIM"
ABD Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz hakkında yaptığı açıklamayı değerlendiren Bakan Bozdağ, "ABD'nin açıklamasını tatmin edici bulmadım." dedi.
Kaçan FETÖ'cülerin Amerika'ya gittiği hatırlatan Bakan Bozdağ, ülkedeki FETÖ'cülerin de izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
"BENCE ADİL ÖKSÜZ TÜRKİYE'DE"
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün firari hakkında konuşan Bakan Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Türkiye'de saklandığını sanıyorum. Bence birileri Türkiye'de Adil Öksüz'ü saklıyor." şeklinde konuştu.