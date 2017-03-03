Bakan Bozdağ'dan Almanya açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu"na katıldı.

TÜRKİYE'NİN ALMANYA'DAN ALACAĞI DEMOKRASİ DERSİ YOKTUR

Sempozyumda konuşan Bakan Bozdağ, Almanya'daki toplantısının yasaklanmasına ilişkin, "Türkiye'nin Almanya'dan alacağı demokrasi dersi yoktur. Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüyoruz, o hastalıkları tedaviyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları tedavi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye'nin Adalet Bakanı'nı Almanya'da konuşturmayanlar kendi topraklarında kendileri de konuşamayacak hale geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

ALMANYA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SIĞINAĞI OLMUŞ

Adalet Bakanı Bozdağ: "PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor."