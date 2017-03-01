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Bakan Bozdağ'dan Deniz Yücel açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, Deniz Yücel'in tutuklanmasının siyasi bir karar olmadığını söyledi.

01.03.2017 - 13:46
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BOZDAĞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili bir soruyu da cevaplandırdı.

"KARAR SİYASİ DEĞİLDİR"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır... Karar siyasi değildir." dedi.

TERÖR PROPAGANDASI

Türk asıllı gazeteci Deniz Yücel önceki gün "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamaları ile İstanbul'da tutuklanmıştı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'Yİ ÇAĞIRDILAR

Almanya, Die Welt'in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Alman Bakan Sigmar Gabriel bakanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Almanya-Türkiye ilişkileri son dönemin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya" demişti.

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