Bakan Bozdağ'dan Feyzioğlu'na tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bazı baroların Anayasa değişikliğine ilişkin "hayır" kampanyalarında yer almalarını eleştirdi.

"BAROLAR BİRLİĞİ, CHP GİBİ FAALİYET GÖSTERİYOR"

Siyasete "meraklı olduğunu" ifade ettiği Feyzioğlu'nun, Türkiye Barolar Birliğinin Başkanlığında değil de CHP'nin içerisinde siyaset yapmasının daha doğru olacağını vurgulayan Bozdağ, "Barolar Birliği şu anda alternatif CHP Genel Başkanlığı, Genel Merkezi gibi bir faaliyet gösteriyor. Barolar Birliği alternatif genel merkez, Sayın Feyzioğlu da alternatif Genel Başkan." diye konuştu.

"CHP'nin kongresi var, Feyzioğlu alternatiflikten çıkar Genel Başkan olur, Barolar Birliği de böylece kurtulmuş olur. Onlar da kendi işlerine bakarlar." ifadesini kullanan Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"BAROLAR BİRLİĞİNİ BU KADAR SİYASETİN İÇİNE SOKMAYA HAKKI YOK"

"Barolar Birliğini bu kadar siyasetin içerisine sokmaya, gündelik politikalarda, tartışmalarda taraf yapmaya kimsenin hakkı yok, Barolar Birliği Başkanının da hakkı yok. Avukatların hepsi Barolar Birliği Başkanı gibi düşünmüyor. Şu anda gücü elinde bulundurduğu için sanki avukatların hepsi böyle düşünüyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ve taşra baroları da Barolar Birliği Başkanının kurduğu bu mahalle baskısından endişe ediyorlar."



