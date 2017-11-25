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Bakan Bozdağ'dan ilahiyat mezunlarını sevindiren açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kimlerin nerede görev yapacağına Danıştay'ın karar vermeyeceğini, yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

AA | 25.11.2017 - 17:47..
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AA
Bakan Bozdağ'dan ilahiyat mezunlarını sevindiren açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni'nde, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinden mezun olanların AK Parti iktidarı öncesi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cumhuriyet dönemi hükümetleri arasında eğitime en fazla payı ayıran hükümetin AK Parti Hükümeti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "İlköğretimde, ortaöğretimde, yükseköğretimde çok büyük değişim ve dönüşümleri hep beraber hayata geçirdik." diye konuştu.

DANIŞTAY'IN İLAHİYAT KARARI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Danıştay'ın, ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen bir karar verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir, yasa da yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa, orada hukuk devletinden bahsedemeyiz. Maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerindelik denetimi yapmış, yetkisini aşarak, müdahale etmememesi gereken bir alana, hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KARAR VERİR

Kimlerin nerede öğretmen olacağının kararını Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz. İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız.

HAKSIZLIK ORTADAN KALKACAK

Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız."

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