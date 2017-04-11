Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

KONTROLLÜ DARBE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine ilişkin "kontrollü darbe" sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, darbe teşebbüsünü 80 milyon Türk halkının yaşadığını belirtti.

"BOMBALAR ATILDIĞINDA ORADAYDIK"

Darbe girişimini CHP'nin de yaşadığına işaret eden Bozdağ, "Meclis'te CHP'nin genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili vardı, beraberdik. Bombalar atıldığında oradaydık, o duyguları beraber yaşadık. Sokakta da vardı. Sayın Kılıçdaroğlu da havaalanına iniyor ama oradan da kontrollü bir kaçış var. Onu da görüyorsunuz orada. 'Darbe olursa tankın üstüne çıkarım' diyen Kılıçdaroğlu, tanklara görünmeden bir yere gitmeye uğraşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KONTROLLÜ DARBE DEMEK..."

Bozdağ, her anına şahit olunan bir darbeye, "kontrollü darbe" denilmesini "Türk milletinin aklıyla alay etme" şeklinde nitelendirerek, bunun şehitlere de saygısızlık anlamına geldiğini vurguladı.