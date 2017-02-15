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Bakan Çağatay buz hokeyi takımına moral verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay, ilk maçta 42-0 mağlup olan buz hokeyi takımını aradı.

15.02.2017 - 11:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum’da düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nde (EYOF) yarışan sporcularımızı telefonla arayarak, moral verdi.

BAKAN'DAN MORAL TELEFONU

Hakan Berksalt’tan, kendilerine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkamalarını ve morallerini bozmamalarını isteyen Bakan Çağatay Kılıç, “Daha çok yeni bir takımsınız. Rakibiniz ise turnuvaya doğrudan katılma hakkına sahip olan Rusya. Dünyanın en iyi, en kuvvetli takımlarından biri” diyerek destek verdi.

Bakan Çağatay buz hokeyi takımına moral verdi

Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı Rusya'ya 42-0 mağlup oldu.


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