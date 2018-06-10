Bakan Canikli: Brüksel'deki hastaneler 30 yıl önceki gibi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti. Eşinin hastalandığı dönemi anlatan Canikli, "Kimse bizimle ilgilenmedi. Hastalarda ortalıkta sedyelerde yatıyor" şeklinde konuştu.





"TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR"

24 Haziran'daki seçimi, geriye dönmek isteyenlerle yeni dönemin daha da güçlendirilerek devam etmesini isteyenler arasındaki karar mücadelesi olarak nitelendiren Canikli, birilerinin Türkiye'yi eski sıkıntılı, istikrarsız, karanlık günlerine döndürmek istediğini belirtti. Buna milletin izin vermeyeceğini, kaliteli hizmet vatandaşlar tarafından takdir gördüğünü anlatan Canikli, Türkiye'de aralarında sağlığın da bulunduğu birçok alanda önemli hizmetlerin yapıldığını dile getirdi.

"BRÜKSEL'DEKİ HİZMET TÜRKİYE'NİN 30 YIL ÖNCEKİ HASTANELERİ GİBİ"

Bakan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de başına gelen bir olayı şöyle anlattı:

"Eşim rahatsızlandı, gece saat 02.00, hastaneye gittik. Hastane pislik içinde, hastalar koridorlarda sedyelerde yatıyor, hepsine serum takmışlar. Bizim 20-30 yıl önceki hastane görüntülerinden inanın farkı yok. Kimse ilgilenmedi. Acilen gitmiştik hastaneye kimse bakmıyor, ilgilenmiyor, karmakarışık bir düzen, oradan ayrıldık. Sonra otele bir doktor buldular o şekilde tedavi oldu. Hakikaten bazılarına çekip o görüntüleri göstermek lazım."