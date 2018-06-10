taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Bakan Canikli: Brüksel'deki hastaneler 30 yıl önceki gibi

Brüksel'de eşinin hastalanması üzerine gittiği hastanede hastaların sedyelerde yattığını anlatan Bakan Nurettin Canikli, Türkiye'nin 30 yıl gerisinde olduklarını söyledi.

AA | 10.06.2018 - 07:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bakan Canikli: Brüksel'deki hastaneler 30 yıl önceki gibi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti. Eşinin hastalandığı dönemi anlatan Canikli, "Kimse bizimle ilgilenmedi. Hastalarda ortalıkta sedyelerde yatıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Canikli: Brüksel'deki hastaneler 30 yıl önceki gibi


"TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR"

24 Haziran'daki seçimi, geriye dönmek isteyenlerle yeni dönemin daha da güçlendirilerek devam etmesini isteyenler arasındaki karar mücadelesi olarak nitelendiren Canikli, birilerinin Türkiye'yi eski sıkıntılı, istikrarsız, karanlık günlerine döndürmek istediğini belirtti. Buna milletin izin vermeyeceğini, kaliteli hizmet vatandaşlar tarafından takdir gördüğünü anlatan Canikli, Türkiye'de aralarında sağlığın da bulunduğu birçok alanda önemli hizmetlerin yapıldığını dile getirdi.

Bakan Canikli: Brüksel'deki hastaneler 30 yıl önceki gibi

"BRÜKSEL'DEKİ HİZMET TÜRKİYE'NİN 30 YIL ÖNCEKİ HASTANELERİ GİBİ"

Bakan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de başına gelen bir olayı şöyle anlattı:

"Eşim rahatsızlandı, gece saat 02.00, hastaneye gittik. Hastane pislik içinde, hastalar koridorlarda sedyelerde yatıyor, hepsine serum takmışlar. Bizim 20-30 yıl önceki hastane görüntülerinden inanın farkı yok. Kimse ilgilenmedi. Acilen gitmiştik hastaneye kimse bakmıyor, ilgilenmiyor, karmakarışık bir düzen, oradan ayrıldık. Sonra otele bir doktor buldular o şekilde tedavi oldu. Hakikaten bazılarına çekip o görüntüleri göstermek lazım."

Bakan Canikli: Brüksel'deki hastaneler 30 yıl önceki gibi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

116
Albayrak'dan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'dan İnce'ye bor cevabı

69
Çin'de meydana gelen sel tsunamiyi aratmadı

Çin'de meydana gelen sel tsunamiyi aratmadı

21
Lazer Savunma Sistemi testi geçti

Lazer Savunma Sistemi testi geçti

24
Kamyonun ezdiği sürücü hayatta kaldı

Kamyonun ezdiği sürücü hayatta kaldı

17
Ankara'da kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

Ankara'da kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı

4
Gaziantep'te askeri kene ısırdı

Gaziantep'te askeri kene ısırdı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM