Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu.

Geminin önce köprü üstüne ardınan da savaş harekat merkezine geçen Nurettin Canikli, burada aldığı brifingin ardından gemi personeliyle bir araya geldi.

"HİÇ KİMSE YANLIŞ HESAP İÇERİSİNDE OLMASIN"

Kısa bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli; "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Bir takım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız, bugüne kadar bu millet bunu yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek."dedi.

Bakan Canikli TCG Giresun fırkateyninde iftar yaptı VİDEO

MEHMETÇİĞE BAŞARILAR DİLEDİ

Milletin huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için ülkenin her köşesinde görev yapan Mehmetçiğe başarı dileklerini ileten Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yaptığı fedakarca görevlerin milletimiz tarafından takdir edildiğini belirtti.

Bakan Canikli, daha sonra TCG Giresun fırkateyninin erbaş-er salonunda bahriyelilerle bir süre sohbet etti.

"TCG Giresun için iftar vakti” anonsunun ardından yemek duası yapıldı.

"Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun" duasının ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Nurettin Canikli, askerlerle iftar yaptı.